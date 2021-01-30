Беглов заявил о готовности Петербурга к масштабной вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«В городе всё готово к началу масштабной вакцинации населения. На сегодняшний день мы получили в общей сложности более 105 тыс. доз вакцины. В ближайшее время ждём дополнительного поступления», — отметил он.
Беглов также добавил, что прививочная работа в городе налажена хорошо, петербуржцы активно вакцинируются.
Ранее сообщалось, что более 50 тыс. жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса.