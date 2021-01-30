Беглов заявил о готовности Петербурга к масштабной вакцинации от COVID-19

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к началу масштабной вакцинации от коронавируса.
Беглов заявил о готовности Петербурга к масштабной вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В городе всё готово к началу масштабной вакцинации населения. На сегодняшний день мы получили в общей сложности более 105 тыс. доз вакцины. В ближайшее время ждём дополнительного поступления», — отметил он.

Беглов также добавил, что прививочная работа в городе налажена хорошо, петербуржцы активно вакцинируются.

Ранее сообщалось, что более 50 тыс. жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса.

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