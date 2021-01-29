Более 50 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса

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Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что вакцинацию от коронавирусной инфекции в городе прошли более 50 тыс. человек.
Более 50 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса
  • Reuters

«Первый компонент получили более 56 тыс. человек, полный курс прошли порядка 9700», — цитирует его ТАСС.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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