Более 50 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что вакцинацию от коронавирусной инфекции в городе прошли более 50 тыс. человек.

Reuters

«Первый компонент получили более 56 тыс. человек, полный курс прошли порядка 9700», — цитирует его ТАСС. Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.