В Совфеде прокомментировали индексацию федеральных социальных пособий

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал индексацию федеральных социальных пособий.
В Совфеде прокомментировали индексацию федеральных социальных пособий
  • РИА Новости

«С 1 февраля индексируются социальные выплаты, их несколько видов: это ежемесячные денежные выплаты, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, пособие на детей и ряд других. Их достаточно много, они индексируются на 4,9%», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, это установленная законом норма и правительство своим распоряжением утверждает это и направляет средства в соответствующие ведомства.

Как отметил Рязанский, всё будет сделано в автоматическом режиме.

В частности, будут проиндексированы выплаты, положенные инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, а также пострадавшим на производстве.

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