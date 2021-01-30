Федерация автовладельцев России оценила идею запретить езду на летней резине зимой

Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов прокомментировал сообщение о том, что с 1 июня водителям могут запретить ездить на летней резине зимой и на зимней летом.

«Каждый субъект должен решать это самостоятельно», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, совершенно очевидно, что в Крыму и Якутии зима наступает в разное время.

«На мой взгляд, это должны делать местные власти, потому что сейчас техническим регламентом Таможенного союза установлено, что зима у нас с 1 декабря до 1 марта. Именно в это время автомобили должны быть оборудованы зимней резиной», — сказал Едрышов.

Он отметил, что встаёт большой вопрос с транзитным транспортом, если каждый субъект станет определять самостоятельно даты зимы.

Из проекта постановления правительства с новым перечнем нарушений следует, что запрещается пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колёсах, а также ставить колёса иного размера, чем это предусмотрено заводом — изготовителем автомобиля.

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