С 1 июня водителям в России могут запретить ездить на летней резине зимой и на зимней летом, следует из проекта постановления правительства с новым перечнем нарушений, который приводит ТАСС.

Согласно документу, запрещается пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колёсах, а также ставить колёса иного размера, чем это предусмотрено заводом — изготовителем автомобиля.

Новые правила также касаются состояния ремней безопасности: на них не должно быть видимых надрывов, лямка должна исправно вытягиваться и втягиваться в катушку, а замок — фиксировать язычок лямки.

Кроме того, вводится запрет на использование автомобиля в случае отсутствия или неисправности аппаратуры спутниковой навигации, устройства или системы вызова экстренных оперативных служб.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, какие ошибки совершают автомобилисты с приходом зимы.