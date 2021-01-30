Водителям в России могут запретить ездить на летней резине зимой

Короткая ссылка
С 1 июня водителям в России могут запретить ездить на летней резине зимой и на зимней летом, следует из проекта постановления правительства с новым перечнем нарушений, который приводит ТАСС.
Водителям в России могут запретить ездить на летней резине зимой
  • © РИА Новости

Согласно документу, запрещается пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колёсах, а также ставить колёса иного размера, чем это предусмотрено заводом — изготовителем автомобиля.

Новые правила также касаются состояния ремней безопасности: на них не должно быть видимых надрывов, лямка должна исправно вытягиваться и втягиваться в катушку, а замок — фиксировать язычок лямки.

Кроме того, вводится запрет на использование автомобиля в случае отсутствия или неисправности аппаратуры спутниковой навигации, устройства или системы вызова экстренных оперативных служб.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, какие ошибки совершают автомобилисты с приходом зимы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить