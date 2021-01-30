В Москве задержан главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов задержан и доставлен в Тверской отдел полиции Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Алана Гамазова, адвоката Смирнова.

«Он (Смирнов. — RT) находится в Тверском отделе полиции, в настоящий момент я еду к нему», — заявил Гамазов.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, Смирнова задержали за призывы к участию в несанкционированной акции.

Ранее сообщалось, что более 1600 дел поступило в суды Москвы после незаконной акции 23 января. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов после несогласованной акции в Москве признали потерпевшими юридические лица.

Также МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив возрастающий риск провокаций. Министерство рекомендовало предостеречь от участия в таких мероприятиях несовершеннолетних, родственников и знакомых.