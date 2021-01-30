В Краснодарском крае увеличат число мобильных пунктов вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру».
Как заявил заместитель начальника управления организации медпомощи населению регионального Минздрава Юрий Сарычев, власти намерены увеличить количество мобильных пунктов. В регионе есть 24 мобильных комплекса, используемых для выезда в населённые пункты.
Первый этап вакцинации уже прошли 31,9 тыс. жителей региона, в том числе полный курс — более 8 тыс.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.