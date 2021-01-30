Эндокринолог дала советы заболевшим COVID-19 диабетикам
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«Уровень глюкозы в крови может резко меняться во время болезни. Поэтому следует чаще контролировать уровень сахара в крови, чтобы вовремя принять меры при его повышении или снижении», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
По словам эксперта, не следует прекращать инсулинотерапию во время острого заболевания, даже если человек ест меньше, чем обычно.
Как считает Преснякова, нужно есть достаточно углеводов и пить больше жидкости, стараться есть чаще и маленькими порциями.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.