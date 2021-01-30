Эндокринолог дала советы заболевшим COVID-19 диабетикам

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог высшей категории Ирина Преснякова дала советы диабетикам, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.
Эндокринолог дала советы заболевшим COVID-19 диабетикам
  • Reuters

«Уровень глюкозы в крови может резко меняться во время болезни. Поэтому следует чаще контролировать уровень сахара в крови, чтобы вовремя принять меры при его повышении или снижении», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По словам эксперта, не следует прекращать инсулинотерапию во время острого заболевания, даже если человек ест меньше, чем обычно.

Как считает Преснякова, нужно есть достаточно углеводов и пить больше жидкости, стараться есть чаще и маленькими порциями.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить