Врач рассказал о двух сценариях повторного заболевания коронавирусом

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Врач Евгений Комаровский рассказал о двух сценариях повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Врач рассказал о двух сценариях повторного заболевания коронавирусом
  • © РИА Новости

«Если встреча (с коронавирусом. — RT) произошла в том промежутке времени, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела, то, скорее всего, болезнь не разовьётся вообще», — рассказал он в Instagram.

Во втором случае, когда антител нет, но есть клетки памяти, понадобится время, чтобы организм мог распознать патоген.

При этом антитела при повторном заболевании коронавирусом появятся быстрее, болезнь будет протекать легче, чем при первой встрече с COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что повторное заболевание коронавирусом в Москве выявляется менее чем у 1% переболевших.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19.

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