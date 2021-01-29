Собянин: повторных заболеваний COVID-19 в Москве меньше 1%
- РИА Новости
«Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1%», — сообщил он.
Он также рассказал, что больше половины москвичей переболели COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России регистрируются единичные случаи повторного инфицирования COVID-19.
Она отметила, что повторное заболевание может произойти при значительных нарушениях в работе иммунной системы человека.