Собянин: повторных заболеваний COVID-19 в Москве меньше 1%

Короткая ссылка
Повторное заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве выявляется менее чем у 1% переболевших. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал мэр города Сергей Собянин.
Собянин: повторных заболеваний COVID-19 в Москве меньше 1%
  • РИА Новости

«Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1%», — сообщил он.

Он также рассказал, что больше половины москвичей переболели COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России регистрируются единичные случаи повторного инфицирования COVID-19.

Она отметила, что повторное заболевание может произойти при значительных нарушениях в работе иммунной системы человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить