Собянин: повторных заболеваний COVID-19 в Москве меньше 1%

Повторное заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве выявляется менее чем у 1% переболевших. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал мэр города Сергей Собянин.

«Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1%», — сообщил он.

Он также рассказал, что больше половины москвичей переболели COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России регистрируются единичные случаи повторного инфицирования COVID-19.

Она отметила, что повторное заболевание может произойти при значительных нарушениях в работе иммунной системы человека.