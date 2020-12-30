Попова рассказала, когда возможно повторное инфицирование COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы.

«При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы, не так давно их было 24. Но уже сегодня их насчитывается во всём мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее Попова рассказала о темпах производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Также она сообщила, что обстановка в России с коронавирусом стабилизируется.