Попова рассказала, когда возможно повторное инфицирование COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы.
Попова рассказала, когда возможно повторное инфицирование COVID-19
  • РИА Новости

«При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы, не так давно их было 24. Но уже сегодня их насчитывается во всём мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее Попова рассказала о темпах производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Также она сообщила, что обстановка в России с коронавирусом стабилизируется.

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