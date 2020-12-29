Попова заявила, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Обстановка в России с коронавирусом стабилизируется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации характеризуется как стабилизирующаяся, и в 77 субъектах фаза стабилизации продолжается уже более пяти недель», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что около 80% от числа заболевших коронавирусом россиян лечатся амбулаторно.

За последние сутки число случаев заболевания коронавирусом в России выросло на 27 002 — до 3 105 037.