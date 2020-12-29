В России амбулаторно лечатся около 900 тысяч человек с коронавирусом
- РИА Новости
«Сегодня на амбулаторном лечении у нас находится 80% заболевшего населения — это 900 тыс. человек», — сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
По его словам, в последние дни в стране наблюдается положительная динамика.
Министр отметил, что среди регионов с положительной динамикой Псковская область, Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Кировская и Тамбовская области.