В России амбулаторно лечатся около 900 тысяч человек с коронавирусом

Около 80% от числа заболевших коронавирусом россиян лечатся амбулаторно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня на амбулаторном лечении у нас находится 80% заболевшего населения — это 900 тыс. человек», — сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, в последние дни в стране наблюдается положительная динамика.

Министр отметил, что среди регионов с положительной динамикой Псковская область, Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Кировская и Тамбовская области.