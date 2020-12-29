В России амбулаторно лечатся около 900 тысяч человек с коронавирусом

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Около 80% от числа заболевших коронавирусом россиян лечатся амбулаторно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В России амбулаторно лечатся около 900 тысяч человек с коронавирусом
  • РИА Новости

«Сегодня на амбулаторном лечении у нас находится 80% заболевшего населения — это 900 тыс. человек», — сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, в последние дни в стране наблюдается положительная динамика.

Министр отметил, что среди регионов с положительной динамикой Псковская область, Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Кировская и Тамбовская области.

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