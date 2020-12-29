Мурашко назвал регионы с положительной динамикой по коронавирусу
«Позитивная динамика отмечается в последние дни. Количество заболевших снизилось на 4%», — сказал он.
По его словам, положительная динамика отмечается в таких регионах, как Псковская область, Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Кировская и Тамбовская области.
«Эти регионы дают положительный эффект с противоэпидемическими мероприятиями», — сказал Мурашко.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации для тех, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.