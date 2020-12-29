Мурашко назвал регионы с положительной динамикой по коронавирусу

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал российские регионы с положительной динамикой по коронавирусу.

«Позитивная динамика отмечается в последние дни. Количество заболевших снизилось на 4%», — сказал он.

По его словам, положительная динамика отмечается в таких регионах, как Псковская область, Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Кировская и Тамбовская области.

«Эти регионы дают положительный эффект с противоэпидемическими мероприятиями», — сказал Мурашко.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации для тех, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.