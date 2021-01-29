Число погибших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 11
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По его словам, авария с участием пассажирского автобуса произошла на трассе М5 «Урал» в Сызранском районе.
«В результате 11 человек погибли, 13 пострадавших», — написал губернатор.
Он рассказал, что держит ситуацию на личном контроле. Азаров добавил, что прервал командировку в Москве и вылетает в регион.
Ранее сообщалось о десяти погибших и 14 пострадавших.
СК в качестве предварительной причины ДТП рассматривает манёвр автобуса. Возбуждено уголовное дело.