Число погибших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 11

В результате ДТП с автобусом в Самарской области погибли 11 человек, ещё 13 пострадали. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

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По его словам, авария с участием пассажирского автобуса произошла на трассе М5 «Урал» в Сызранском районе. «В результате 11 человек погибли, 13 пострадавших», — написал губернатор. Он рассказал, что держит ситуацию на личном контроле. Азаров добавил, что прервал командировку в Москве и вылетает в регион. Ранее сообщалось о десяти погибших и 14 пострадавших. СК в качестве предварительной причины ДТП рассматривает манёвр автобуса. Возбуждено уголовное дело.