Психолог дала советы по возвращению в офис после удалёнки

Клинический психолог, нейропсихолог, детский и семейный консультант Александра Кондрахина дала советы по возвращению в офис после удалёнки.

«Нервная система и лимбическая система, от которых зависит наше настроение, любят порядок. Значит, необходимо постепенно перестраивать изоляционный график под реальный график офисной работы», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если человек вставал на работу в 07:00, а при дистанционном варианте — в 08:00, то теперь можно начинать просыпаться при помощи будильника, сдвигая время пробуждения каждый день на 10—15 минут.

В первый день выхода в офис Кондрахина советует прийти чуть раньше, хотя бы на 10 минут, чтобы спокойно оглядеть пространство, своё рабочее место, дать себе установку на успешное выполнение всех задач. Также можно составить список всех рабочих дел для первого офисного дня.

«Если работа по большей части связана с компьютером, то каждые 30 минут давайте глазам отдохнуть», — добавила эксперт.

Ранее, как сообщала газета «Известия», из опроса, проведённого платформой Zlaker, следует, что 20,5% россиян хотели бы перейти на полностью удалённую работу.