В Госдуме рассказали об инициативах по повышению пособий по безработице

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Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг рассказал об инициативах по повышению пособий по безработице.
В Госдуме рассказали об инициативах по повышению пособий по безработице
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщает ФАН.

«Думаю, инициативы по повышению пособия по безработице в том или ином виде пройдут. Первая инициатива связана с поднятием пособия по безработице до прожиточного минимума. Мы считаем, что эта временная мера могла бы помочь гражданам, которые сегодня оказались неофициально безработными», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей.

По его словам, также предлагается выплачивать гражданам до 70% утраченного заработка во время вынужденного простоя. Как отметил Гартунг, в правовом кодексе такая норма есть.

«Мы предлагаем ввести аналогичную норму, которая будет выплачиваться за счёт государства», — добавил он.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

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