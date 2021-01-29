Вирусолог рассказал, как могут использовать плазму вакцинированных от COVID-19 при лечении заболевших

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Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Гамалеи Владимир Гущин рассказал, как могут использовать плазму вакцинированных от COVID-19 при лечении заболевших.
Вирусолог рассказал, как могут использовать плазму вакцинированных от COVID-19 при лечении заболевших
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Основная идея заключается в том, что антитела, сформированные после вакцинации, будут обладать по меньшей мере таким же протективным свойством, как и антитела у людей, перенёсших заболевание. Поэтому люди, которые вакцинированы, теоретически могут быть донорами плазмы для лечения людей с тяжёлым течением COVID-19», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам Гущина, плазма содержит как антитела, так и много других компонентов, способных помочь пациентам в тяжёлом состоянии справиться с болезнью.

Как подчеркнул эксперт, перед переливанием нужно тщательно оценить состояние самого больного и донора.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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