Экс-главу Минздрава Омской области подозревают в превышении полномочий

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова подозревается в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, в её отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном главке СК.

«В отношении Ирины Солдатовой вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России, но, поскольку она на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей, в отношении неё по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Солдатова объявлена в международный розыск», — говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, Солдатова вместе с главой Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктором Бабиковым «организовали подготовку документов и заключение государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости… в рамках освоения бюджетных средств, выделенных… на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции».

В итоге бюджету региона был причинён ущерб в размере более 105 млн рублей.

В ноябре Солдатова была отправлена в отставку после инцидента с машинами скорой помощи в Омске.

27 октября 2020 года кареты скорой помощи привезли двух пациентов с симптомами коронавируса к зданию ведомства. Врачи скорой помощи сообщили, что не могут передать больных в стационар медучреждения.

Позднее пациенты были доставлены в стационар больницы скорой медицинской помощи №2.