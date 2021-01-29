Минпросвещения опровергло тотальный переход школ России на шестидневку
- РИА Новости
«Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа о подобном переходе, а также тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности. Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется», — говорится в сообщении Telegram-канала Минпросвещения России «Большая перемена РФ».
В ведомстве подчеркнули, что школы имеют «достаточно механизмов» для выстраивания оптимального образовательного процесса для полноценного осваивания школьниками учебной программы с учётом эпидемиологической ситуации и не допуская перегрузки детей.
Там добавили, что соответствующие рекомендации были направлены во все регионы.
«Министерство ещё раз призывает родительское сообщество пользоваться максимально достоверными источниками информации, включая официальный сайт и аккаунты министерства в социальных сетях, а журналистское профильное сообщество внимательнее работать с источниками информации и интерпретациями», — заключили в Минпросвещения.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что решение о необходимости перехода на шестидневное обучение каждая школа в регионах должна принимать самостоятельно, исходя из результатов проверки знаний учеников.