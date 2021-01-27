Минпросвещения оценило необходимость введения шестидневки в школах
- РИА Новости
«Мы направили соответствующие рекомендации в регионы, каждая школа в зависимости от того, насколько долго школа была либо на карантине, либо были продлены каникулы, домашнее обучение... вводит, допустим, шестидневное обучение или остаётся в рамках пятидневного обучения», — цитирует его в эфире телеканала «Вместе-РФ» ТАСС.
По словам Кравцова, такое решение должно приниматься «в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний».
Ранее заслуженный учитель России историк Александр Снегуров в беседе с URA.RU оценил недостатки дистанционного обучения.