Минпросвещения оценило необходимость введения шестидневки в школах

Решение о необходимости перехода на шестидневное обучение каждая школа в регионах должна принимать самостоятельно, исходя из результатов проверки знаний учеников, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Мы направили соответствующие рекомендации в регионы, каждая школа в зависимости от того, насколько долго школа была либо на карантине, либо были продлены каникулы, домашнее обучение... вводит, допустим, шестидневное обучение или остаётся в рамках пятидневного обучения», — цитирует его в эфире телеканала «Вместе-РФ» ТАСС.

По словам Кравцова, такое решение должно приниматься «в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний».

Ранее заслуженный учитель России историк Александр Снегуров в беседе с URA.RU оценил недостатки дистанционного обучения.