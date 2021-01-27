Минпросвещения оценило необходимость введения шестидневки в школах

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Решение о необходимости перехода на шестидневное обучение каждая школа в регионах должна принимать самостоятельно, исходя из результатов проверки знаний учеников, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Минпросвещения оценило необходимость введения шестидневки в школах
  • РИА Новости

«Мы направили соответствующие рекомендации в регионы, каждая школа в зависимости от того, насколько долго школа была либо на карантине, либо были продлены каникулы, домашнее обучение... вводит, допустим, шестидневное обучение или остаётся в рамках пятидневного обучения», — цитирует его в эфире телеканала «Вместе-РФ» ТАСС.

По словам Кравцова, такое решение должно приниматься «в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний».

Ранее заслуженный учитель России историк Александр Снегуров в беседе с URA.RU оценил недостатки дистанционного обучения.

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