Заслуженный учитель России оценил недостатки дистанционного обучения

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Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров оценил недостатки дистанционного обучения.
Заслуженный учитель России оценил недостатки дистанционного обучения
  • РИА Новости

«Я вижу, что инициативность, мотивация детей к учёбе снижаются в условиях дистанционного обучения», — цитирует эксперта URA.RU.

По мнению Снегурова, удалёнка может стать лучше, если более ответственно решить вопрос технического обеспечения учеников.

Также необходимо изменить содержание образования, приспособить его под дистанционную форму, полагает эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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