Названы города России, куда сильнее всего подешевели авиабилеты в феврале

Аналитики выяснили, в какие российские города в феврале подешевели авиабилеты по сравнению с январём. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Так, поездка в феврале в Мурманск окажется почти на 29% выгоднее, чем в первый месяц зимы: билет в одну сторону можно приобрести в среднем за 3,7 тыс. рублей.

На втором месте Кемерово, куда можно улететь за 3,9 тыс. рублей, цена на 28% ниже, чем в январе. Третью строку занимает Москва: билет в столицу обойдётся на 27% дешевле, чем в начале года (3,5 тыс. рублей).

В топ-10 также вошли Сургут, Владикавказ, Санкт-Петербург, Астрахань, Киров, Новый Уренгой и Казань. По сравнению с январским путешествием, можно сэкономить от 600 до 2 тыс. рублей.

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