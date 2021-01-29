В Приморье жители 14 посёлков остались без света из-за непогоды

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Жители 14 посёлков в Приморском крае остались без электроснабжения после прохождения снежного циклона. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«На утро 29 января продолжаются работы в посёлках Новый, Ключевой, Вольно-Надеждинский, Кневичи, Преображение. В Артёме света нет ... в сёлах Ясное и Суражевка. На ремонтных работах заняты бригады АЭСК и ДРСК», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что на всех аварийных участках ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

«Параллельно идёт точечная работа по индивидуальным обращениям потребителей в уже включенных населённых пунктах», — отметили в правительстве края.

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Приморье из-за штормового ветра, а также сильного снега.

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