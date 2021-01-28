Синоптики предупредили о снегопадах и ветре в Приморье из-за циклона

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Сильные снегопады и порывы ветра ожидаются в Приморском крае из-за приближающегося с Жёлтого моря циклона. Об этом сообщили в Примгидромете.
Синоптики предупредили о снегопадах и ветре в Приморье из-за циклона
  • globallookpress.com

«В ближайшие двое суток Приморье будет находиться под влиянием активного южного циклона, который смещается с районов Жёлтого моря. По данным на 10:00 28 января, циклон проходит север Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на юго-западе региона наблюдается небольшой снег. 

«В первой половине дня циклон выйдет на акваторию Японского моря и будет смещаться вблизи побережья Приморья. Осадки распространятся на южную половину края. Пройдёт снег, местами сильный. Вечером в южных районах местами очень сильный», — добавили метеорологи.

В пятницу, 29 января, в Приморье сохранится небольшой и умеренный снег. Ожидается северный ветер до 20 м/с.

Ранее жителям Приморского края порекомендовали воздержаться от использования личного транспорта из-за непогоды.

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