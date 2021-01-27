В Приморье предупредили о штормовом ветре

По данным Приморского УГМС, вечером 28 января, а также ночью и днём 29 января ожидается сильный снегопад и штормовой ветер до 30 м/с.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«На побережье осадки будут сопровождаться сильным ветром порывами до 30 м/с. Возможны метель, на дорогах гололедица и снежный накат. Повышается риск аварий на объектах энергетики и ЖКХ, падение слабо закреплённых конструкций, увеличение количества ДТП», — предупреждают в МЧС.

В заливе Петра Великого высота волн достигнет 4 м, прогнозируется взлом припайного льда и вынос ледяных полей в открытую часть залива, ожидается быстрое обледенение судов.

Жителям края рекомендуют воздержаться от использования личного транспорта.

Как ранее передавал «Новый Севастополь», спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе 27 и 28 января.