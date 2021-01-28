В Приморье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за штормового ветра

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Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Приморье из-за штормового ветра, а также сильного снега.
В Приморье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за штормового ветра
  • © РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из-за смещения глубокого южного циклона вблизи побережья Приморского края вечером 28 января и в течение 29 января ожидается очень сильный снег.

«На юго-востоке края общее количество осадков может составить от одной до полутора месячных норм. Ожидается сильный ветер, на побережье — штормовой. В районе Владивостока порывы 35—38 м/с. На дорогах — снежные заносы. На море — опасное волнение до 4—6 м, у берега — взлом припая, то есть крайне неблагоприятная обстановка», — сказала Людмила Паршина.

30 января ночью температура понизится до -24…-29 °С, в горах местами до -39 °С, днём -13…-18 °С.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», синоптики прогнозируют в Сочи дождь с грозой и сильный ветер.

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