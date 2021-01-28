В Подмосковье рассказали о работе комплекса переработки отходов «Восток»

В Московской области рассказали о работе комплекса переработки отходов «Восток», который расположен в Егорьевске. Он уже выведен на полную мощность и будет перерабатывать 1,2 млн тонн мусора в год.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Рабочие места, вторичная переработка — всё это имеет принципиально важное значение. Сегодня у нас самая современная система по переработке отходов», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Со своей стороны, зампред правительства региона Евгений Хромушин отметил, что на КПО «Восток» действуют уникальные производственные линии, которые связаны со вторичной переработкой.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с Inforeactor оценил важность сбора стеклотары.