Эксперты заявили о снижении числа дилерских автоцентров в России на 15% за шесть лет
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
В январе 2021 года насчитывалось 3210 таких центров, в то время как в начале 2015-го их было на 587 больше.
Если рассматривать последние три года, то число дилеров уменьшалось всё заметнее — от 1 до 5%. В 2016-м показатель составил рекордные 8%.
В 2020 году прекратили работу 160 дилеров.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.