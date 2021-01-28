Эксперты заявили о снижении числа дилерских автоцентров в России на 15% за шесть лет

Короткая ссылка
За последние шесть лет число дилерских автоцентров в России снизилось на 15%, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
Эксперты заявили о снижении числа дилерских автоцентров в России на 15% за шесть лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

В январе 2021 года насчитывалось 3210 таких центров, в то время как в начале 2015-го их было на 587 больше.

Если рассматривать последние три года, то число дилеров уменьшалось всё заметнее — от 1 до 5%. В 2016-м показатель составил рекордные 8%.

В 2020 году прекратили работу 160 дилеров.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить