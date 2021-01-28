Эксперты заявили о снижении числа дилерских автоцентров в России на 15% за шесть лет

За последние шесть лет число дилерских автоцентров в России снизилось на 15%, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».

Об этом сообщает газета «Известия».

В январе 2021 года насчитывалось 3210 таких центров, в то время как в начале 2015-го их было на 587 больше.

Если рассматривать последние три года, то число дилеров уменьшалось всё заметнее — от 1 до 5%. В 2016-м показатель составил рекордные 8%.

В 2020 году прекратили работу 160 дилеров.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.