Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке труда в России

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Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков прокомментировал ситуацию на рынке труда в России, в том числе поправки в Трудовой кодекс.
Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке труда в России
  • РИА Новости

«Дело в том, что отношения между работником и работодателем подчас носят не совсем официальный характер. Пользуясь этой ситуацией, работодатель может иногда обходить какие-то требования, связанные с опасностью и безопасностью работы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, работник в результате не чувствует себя в силах изменить ситуацию, учитывая неформальные отношения с работодателем.

«Поэтому мне кажется, что такого рода поправки, конечно же, нужны и очень хороши. Они свидетельствуют о том, что есть внимание к трудовому процессу, и это необходимо», — отметил Щербаков.

Как добавил эксперт, нужно постоянно следить за ситуацией на производстве.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.

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