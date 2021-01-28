В Подмосковье провели свыше 5 млн исследований на коронавирус
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По её словам, в Московской области работают 18 лабораторий, из которых шесть — частные, передаёт телеканал «360».
«За сутки в Подмосковье проводят порядка 30 тыс. ПЦР-исследований», — сказала Светлана Стригункова.
ПЦР-тестирование проводят бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания.
Как ранее сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге провели 30 741 тест на коронавирусную инфекцию за истекшие 24 часа.