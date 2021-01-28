Колокольцев вручил награды медработникам системы МВД

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Глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции провёл церемонию награждения сотрудников и работников ведомственных медицинских организаций.
Колокольцев вручил награды медработникам системы МВД
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт ведомства.

Как напомнил министр, в настоящее время в структуре МВД работает 122 медицинские организации, в том числе 77 стационаров. Каждый третий врач — высококвалифицированный специалист, 30 человек — доктора наук, более 400 — кандидаты наук.

«Каждый из вас выбрал непростую, но поистине благородную профессию: помогать людям, которые доверяют вам самое дорогое — своё здоровье и жизнь. Это требует не только таланта, знаний, но и огромных душевных сил, терпения и сострадания», — заявил Колокольцев.

Государственные и ведомственные награды вручены 26 сотрудникам министерства.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.

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