Москалькова помогла родителям найти задержанного на незаконной акции сына

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова помогла родителям Александра Мокина, которому суд назначил десять суток административного ареста за участие в незаконной акции 23 января, найти сына.

«Александр Мокин, местонахождение которого не могли установить родители, был помещён в спецприёмник №1 для административно арестованных. У него нет следов побоев, родителям сообщили о том, где он находится», — сказала RT омбудсмен.

Она добавила, что в настоящее время руководство ГУ МВД по Москве решает вопрос размещения лиц, которым суд назначил административный арест, в специально оборудованных в соответствии с законом помещениях.

В свою очередь, в ОНК Москвы сообщили, что 27 января проверили условия содержания в двух московских спецприёмниках для административно арестованных.

«Оба спецприёмника сейчас полностью заполнены, но нарушений по условиям содержания нет: все обеспечены спальными местами, матрасами, подушками, одеялами, постельным бельём, горячим питанием, даже настольными играми и книгами. Жалоб на условия содержания не поступало», — заявил RT один из членов комиссии, посетивший спецприёмники на Севастопольском проспекте и в Хорошёво-Мнёвниках.

Ранее в ОНК сообщили об условиях содержания TikTok-блогера Константина Лакеева в ИВС на Петровке.

Он подозревается в нападении на служебный автомобиль в Москве во время несогласованной акции 23 января.