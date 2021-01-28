Москалькова помогла родителям найти задержанного на незаконной акции сына

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RT
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова помогла родителям Александра Мокина, которому суд назначил десять суток административного ареста за участие в незаконной акции 23 января, найти сына.
Москалькова помогла родителям найти задержанного на незаконной акции сына
  • РИА Новости

«Александр Мокин, местонахождение которого не могли установить родители, был помещён в спецприёмник №1 для административно арестованных. У него нет следов побоев, родителям сообщили о том, где он находится», — сказала RT омбудсмен. 

Она добавила, что в настоящее время руководство ГУ МВД по Москве решает вопрос размещения лиц, которым суд назначил административный арест, в специально оборудованных в соответствии с законом помещениях. 

В свою очередь, в ОНК Москвы сообщили, что 27 января проверили условия содержания в двух московских спецприёмниках для административно арестованных. 

«Оба спецприёмника сейчас полностью заполнены, но нарушений по условиям содержания нет: все обеспечены спальными местами, матрасами, подушками, одеялами, постельным бельём, горячим питанием, даже настольными играми и книгами. Жалоб на условия содержания не поступало», — заявил RT один из членов комиссии, посетивший спецприёмники на Севастопольском проспекте и в Хорошёво-Мнёвниках. 

Ранее в ОНК сообщили об условиях содержания TikTok-блогера Константина Лакеева в ИВС на Петровке.

Он подозревается в нападении на служебный автомобиль в Москве во время несогласованной акции 23 января.  

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