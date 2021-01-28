В ОНК рассказали об условиях содержания задержанного TikTok-блогера Лакеева

Короткая ссылка
RT
TikTok-блогер Константин Лакеев, подозреваемый в нападении на служебный автомобиль в Москве во время несогласованной акции 23 января, содержится в ИВС на Петровке в трёхместной камере. Об этом RT сообщил один из членов ОНК Москвы, посетивший задержанного в изоляторе.
В ОНК рассказали об условиях содержания задержанного TikTok-блогера Лакеева
  • © СК РФ

«Лакеев рассказал, что в ИВС его поместили сегодня ночью, а до этого он две ночи провёл, как он утверждает, «на стульчике в Следственном комитете», еду приносил адвокат», — рассказал член комиссии. 

По его словам, на условия содержания Лакеев не жаловался. 

«В камере у него двое соседей. Один подозревается в разбое, другой — в преступлении, связанном с наркотиками. Лакеев сказал, что сегодня (28 января в 16:00. — RT) суд должен избрать ему меру пресечения», — добавил собеседник RT. 

Ранее СК опубликовал видео допроса Лакеева, на котором он признался в нападении на служебный автомобиль в центре Москвы во время несогласованной акции 23 января и попросил прощения. 

Как позднее заявила адвокат блогера, ему предъявлено обвинение в хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

Всего в производстве СК находится 21 уголовное дело и шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий, имевших место как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января в разных регионах страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить