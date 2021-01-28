В ОНК рассказали об условиях содержания задержанного TikTok-блогера Лакеева

TikTok-блогер Константин Лакеев, подозреваемый в нападении на служебный автомобиль в Москве во время несогласованной акции 23 января, содержится в ИВС на Петровке в трёхместной камере. Об этом RT сообщил один из членов ОНК Москвы, посетивший задержанного в изоляторе.

«Лакеев рассказал, что в ИВС его поместили сегодня ночью, а до этого он две ночи провёл, как он утверждает, «на стульчике в Следственном комитете», еду приносил адвокат», — рассказал член комиссии.

По его словам, на условия содержания Лакеев не жаловался.

«В камере у него двое соседей. Один подозревается в разбое, другой — в преступлении, связанном с наркотиками. Лакеев сказал, что сегодня (28 января в 16:00. — RT) суд должен избрать ему меру пресечения», — добавил собеседник RT.

Ранее СК опубликовал видео допроса Лакеева, на котором он признался в нападении на служебный автомобиль в центре Москвы во время несогласованной акции 23 января и попросил прощения.

Как позднее заявила адвокат блогера, ему предъявлено обвинение в хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

Всего в производстве СК находится 21 уголовное дело и шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий, имевших место как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января в разных регионах страны.