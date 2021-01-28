Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев приехал проститься с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько.

Церемония прощания проходит в Центральной клинической больнице в Москве. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

«Хочу выразить свои искренние соболезнования в связи с кончиной сына, мужа, отца, нашего товарища. Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремлённостью… нацеленностью на результат», — цитирует РИА Новости Медведева.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент России Владимир Путин выразили соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько.

Приходько скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни.