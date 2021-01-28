Медведев приехал проститься с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько

Короткая ссылка
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев приехал проститься с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько.
Медведев приехал проститься с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько
  • © РИА Новости

Церемония прощания проходит в Центральной клинической больнице в Москве. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

«Хочу выразить свои искренние соболезнования в связи с кончиной сына, мужа, отца, нашего товарища. Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремлённостью… нацеленностью на результат», — цитирует РИА Новости Медведева.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент России Владимир Путин выразили соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько.

Приходько скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить