Володин выразил соболезнования в связи со смертью Приходько

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера России, экс-руководителя аппарата правительства Сергея Приходько.
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Приходько
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Как заявил Володин, Приходько внёс значимый вклад в укрепление России и её системы госуправления.

«Сергея Эдуардовича отличали личная порядочность и ответственное отношение к работе. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Светлая память», — сказал он.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с телеканалом «360» выразил соболезнования в связи со смертью Приходько.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить