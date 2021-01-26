Володин выразил соболезнования в связи со смертью Приходько
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
Как заявил Володин, Приходько внёс значимый вклад в укрепление России и её системы госуправления.
«Сергея Эдуардовича отличали личная порядочность и ответственное отношение к работе. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Светлая память», — сказал он.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с телеканалом «360» выразил соболезнования в связи со смертью Приходько.