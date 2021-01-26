В Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью Приходько

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера России, экс-руководителя аппарата правительства Сергея Приходько.
В Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью Приходько
  • Reuters

«Это очень профессиональный человек, мне искренне жаль, что он ушёл из жизни. Об этом я узнал буквально час назад из новостной ленты и даже ещё не осознал происшедшее», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Климов, Приходько очень хорошо ориентировался в международной политике.

По мнению сенатора, это действительно серьёзная утрата для государства.

Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить