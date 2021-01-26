В Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью Приходько

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера России, экс-руководителя аппарата правительства Сергея Приходько.

«Это очень профессиональный человек, мне искренне жаль, что он ушёл из жизни. Об этом я узнал буквально час назад из новостной ленты и даже ещё не осознал происшедшее», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Климов, Приходько очень хорошо ориентировался в международной политике.

По мнению сенатора, это действительно серьёзная утрата для государства.

Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет.