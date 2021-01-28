Адвокат Любови Соболь сообщил о её задержании

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Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь задержана на 48 часов по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил её адвокат Владимир Воронин.
Адвокат Любови Соболь сообщил о её задержании
  • © РИА Новости

«Моя подзащитная Соболь стала подозреваемой по уголовному делу по ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Её задержали на 48 часов и отправили в ИВС», — сказал он.

Адвокат напомнил, что ранее в квартире его подзащитной был проведён обыск.

Также директор ФБК Иван Жданов сообщил о задержании брата Алексея Навального Олега.

22 января Симоновский суд Москвы назначил Любови Соболь административный штраф в размере 250 тыс. рублей в связи с её призывами участвовать в несанкционированной акции 23 января.

Ранее один из членов ОНК Москвы, пожелавший остаться неназванным, рассказал RT, что двое задержанных по подозрению в применении насилия к полицейским (ст. 318 УК России) в ходе несогласованной акции в Москве 23 января в беседе с правозащитниками признали свою вину.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

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