ОНК: двое задержанных в Москве по подозрению в насилии над полицейскими признали вину

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Двое задержанных по подозрению в применении насилия к полицейским (ст. 318 УК России) в ходе несогласованной акции в Москве 23 января в беседе с правозащитниками признали свою вину. Об этом RT сообщил один из членов ОНК Москвы, пожелавший остаться неназванным.

В данный момент задержанные Александр Мучаев и Тимур Салихов находятся в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.

По словам представителя ОНК Москвы, Мучаев заявил, что вообще не оказался бы на акции протеста, «если бы знал, в чём там дело».

По предварительным данным, которыми с RT поделился представитель правоохранительных органов, Мучаев, в машине которого 23 января находились муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн и участница Pussy Riot Мария Алёхина, допустил наезд на полицейского, пытавшегося остановить автомобиль.

Людмила Штейн в настоящее время отбывает в спецприёмнике административный арест сроком десять суток за призывы к участию в незаконной акции 23 января.

Второй задержанный, Тимур Салихов, также заявил членам комиссии, что признаёт свою вину и делает это добровольно, давления на него не оказывали.

Мучаев и Салихов содержатся в трёхместной камере, с соседом, подозреваемым в экономическом преступлении.

«Жалоб на условия содержания они не имеют», — уточнил собеседник RT.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео допроса TikTok-блогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль в центре Москвы во время несогласованной акции 23 января.

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