ОНК: двое задержанных в Москве по подозрению в насилии над полицейскими признали вину
В данный момент задержанные Александр Мучаев и Тимур Салихов находятся в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.
По словам представителя ОНК Москвы, Мучаев заявил, что вообще не оказался бы на акции протеста, «если бы знал, в чём там дело».
По предварительным данным, которыми с RT поделился представитель правоохранительных органов, Мучаев, в машине которого 23 января находились муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн и участница Pussy Riot Мария Алёхина, допустил наезд на полицейского, пытавшегося остановить автомобиль.
Людмила Штейн в настоящее время отбывает в спецприёмнике административный арест сроком десять суток за призывы к участию в незаконной акции 23 января.
Второй задержанный, Тимур Салихов, также заявил членам комиссии, что признаёт свою вину и делает это добровольно, давления на него не оказывали.
Мучаев и Салихов содержатся в трёхместной камере, с соседом, подозреваемым в экономическом преступлении.
«Жалоб на условия содержания они не имеют», — уточнил собеседник RT.
Ранее Следственный комитет опубликовал видео допроса TikTok-блогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль в центре Москвы во время несогласованной акции 23 января.