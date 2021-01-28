В России за сутки проведено более 390 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 397 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 397 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 января остаются 646 312 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Уточняется, что всего в России проведено более 100,7 млн тестов на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России.

В октябре Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.