В Оренбургской области прошли учения военнослужащих ЦВО

Короткая ссылка
На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли учения военнослужащих 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
В Оренбургской области прошли учения военнослужащих ЦВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

По сценарию учений, военнослужащим предстояло отразить внезапную атаку условного противника, который задействовал в наступлении тяжёлую бронетехнику и миномёты.

После обнаружения «оппонента» участники манёвров открыли огонь из реактивных систем «Град» и гаубиц «Мста-С».

Всего в занятиях приняли участие около 800 военнослужащих и более 120 единиц техники.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что разведчики Южного военного округа приступили к занятиям на российской военной базе в Абхазии в рамках подготовки к АрМИ-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить