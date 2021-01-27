В Оренбургской области прошли учения военнослужащих ЦВО

На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли учения военнослужащих 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

По сценарию учений, военнослужащим предстояло отразить внезапную атаку условного противника, который задействовал в наступлении тяжёлую бронетехнику и миномёты.

После обнаружения «оппонента» участники манёвров открыли огонь из реактивных систем «Град» и гаубиц «Мста-С».

Всего в занятиях приняли участие около 800 военнослужащих и более 120 единиц техники.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что разведчики Южного военного округа приступили к занятиям на российской военной базе в Абхазии в рамках подготовки к АрМИ-2021.