В Кировской области на портале «Госуслуги» открыли запись на вакцинацию от COVID-19

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Пресс-служба правительства Кировской области сообщила о том, что на портале «Госуслуги» для жителей региона открыта запись на вакцинацию от COVID-19. Массовая вакцинация начнётся с 8 февраля
В Кировской области на портале «Госуслуги» открыли запись на вакцинацию от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

«Через личный кабинет гражданин может записать на вакцинацию как себя, так и членов своей семьи. Напомню, что люди предпенсионного и пенсионного возраста, имеющие хронические заболевания, входят в основную группу риска по COVID-19», — сообщил Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов сообщил, что новая поставка вакцины от коронавируса планируется на этой неделе — в регион доставят 20 300 доз препарата.

В регионе сформировано 96 прививочных пунктов.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.

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