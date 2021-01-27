В Кировской области на портале «Госуслуги» открыли запись на вакцинацию от COVID-19

Пресс-служба правительства Кировской области сообщила о том, что на портале «Госуслуги» для жителей региона открыта запись на вакцинацию от COVID-19. Массовая вакцинация начнётся с 8 февраля

Об этом сообщает progorod43.

«Через личный кабинет гражданин может записать на вакцинацию как себя, так и членов своей семьи. Напомню, что люди предпенсионного и пенсионного возраста, имеющие хронические заболевания, входят в основную группу риска по COVID-19», — сообщил Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов сообщил, что новая поставка вакцины от коронавируса планируется на этой неделе — в регион доставят 20 300 доз препарата.

В регионе сформировано 96 прививочных пунктов.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.