Онищенко прокомментировал отмену части ограничений в Москве

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Депутат Государственной думы, кандидат медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал отмену части ограничений в Москве.
Онищенко прокомментировал отмену части ограничений в Москве
  • РИА Новости

«Все заведения общественного питания открываются и начинают работать не просто так, им выставляются определённые условия, причём достаточно жёсткие. Я имею в виду рассадку гостей, необходимость соблюдать дистанцию, повышенные требования к обработке посуды и другие меры», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, проходит вакцинация, причём прежде всего прививаются граждане из группы риска и те, чья деятельность связана с людьми.

Несмотря на то что многие уже переболели или привиты, Онищенко полагает, что средства индивидуальной защиты всё равно необходимо носить.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.

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