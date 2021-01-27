Онищенко прокомментировал отмену части ограничений в Москве
- РИА Новости
«Все заведения общественного питания открываются и начинают работать не просто так, им выставляются определённые условия, причём достаточно жёсткие. Я имею в виду рассадку гостей, необходимость соблюдать дистанцию, повышенные требования к обработке посуды и другие меры», — заявил он в беседе с Newinform.
По его словам, проходит вакцинация, причём прежде всего прививаются граждане из группы риска и те, чья деятельность связана с людьми.
Несмотря на то что многие уже переболели или привиты, Онищенко полагает, что средства индивидуальной защиты всё равно необходимо носить.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.