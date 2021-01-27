Сын брянского экс-чиновника приговорён к 6,5 года тюрьмы из-за ДТП

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Сын бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максим признан виновным по делу о ДТП со смертельным исходом и отправлен судом в тюрьму сроком на шесть с половиной лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Сын брянского экс-чиновника приговорён к 6,5 года тюрьмы из-за ДТП
  • РИА Новости

«Сегодня Максим Резунов выступил с последним словом. Суд приговорил его к 6,5 года заключения, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также он на 2,5 года лишён права управления транспортными средствами», — цитирует его ТАСС.

Резунов-младший признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения).

В сентябре 2020 года автомобиль, за рулём которого находился Максим Резунов, врезался в стоящую на перекрёстке машину, которая от удара столкнулась со встречным транспортом.

Водитель умер в больнице. Резунов отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

21 сентября вице-губернатор Брянской области заявил о решении уволиться после смертельного ДТП с участием своего сына в центре Брянска.

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