Сын брянского экс-чиновника приговорён к 6,5 года тюрьмы из-за ДТП

Сын бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максим признан виновным по делу о ДТП со смертельным исходом и отправлен судом в тюрьму сроком на шесть с половиной лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Сегодня Максим Резунов выступил с последним словом. Суд приговорил его к 6,5 года заключения, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также он на 2,5 года лишён права управления транспортными средствами», — цитирует его ТАСС.

Резунов-младший признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения).

В сентябре 2020 года автомобиль, за рулём которого находился Максим Резунов, врезался в стоящую на перекрёстке машину, которая от удара столкнулась со встречным транспортом.

Водитель умер в больнице. Резунов отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

21 сентября вице-губернатор Брянской области заявил о решении уволиться после смертельного ДТП с участием своего сына в центре Брянска.