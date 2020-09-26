Сын брянского экс-чиновника помещён под домашний арест по делу о ДТП

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Сын бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максим отправлен под домашний арест по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
Сын брянского экс-чиновника помещён под домашний арест по делу о ДТП
  • РИА Новости

«Советский районный суд Брянска рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении водителя, обвиняемого в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом», — приводит ТАСС заявление.

Резунов отправлен под домашний арест до 17 ноября. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения»).

21 сентября вице-губернатор Брянской области заявил о решении уволиться после смертельного ДТП с участием своего сына в центре Брянска.

18 сентября автомобиль, за рулём которого находился Максим Резунов, врезался в стоящую на перекрёстке машину, которая от удара столкнулась со встречным транспортом.

Водитель умер в больнице. Резунов отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

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