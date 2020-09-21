«Прошу простить»: брянский вице-губернатор ушёл в отставку после смертельного ДТП с участием сына

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку. Об этом сообщили в региональном правительстве. Ранее в Брянске скончался пострадавший в аварии, которая, по данным СМИ, могла произойти по вине сына чиновника — Максима Резунова.

В Брянске полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием родственника высокопоставленного чиновника. В минувшую пятницу Volkswagen Touareg, за рулём которого, по данным СМИ, находился сын вице-губернатора региона Александра Резунова Максим, протаранил автомобиль Toyota. В результате водитель Toyota Дмитрий Пугачёв был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Врачи больше суток боролись за его жизнь, но спасти Пугачёва не удалось.

Сам Александр Резунов подал в отставку, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное правительство.

«Я не хочу, чтобы эта ситуация каким-то образом повлияла на ту большую работу, проводимую губернатором, его командой. В доказательство того, что я точно не будут влиять на ситуацию (пусть правоохранительные органы проводят всю работу по закону), я принял для себя решение. Я ухожу в отставку. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить. Если чем-то могу помочь, я готов. И мой сын тоже», — приводит агентство слова собеседника в региональном правительстве.

Скрылся с места ДТП

Как сообщили RT в пресс-службе УМВД России по Брянской области, резонансное ДТП произошло в час ночи 18 сентября на проспекте Ленина в Советском районе Брянска.

«По предварительной версии, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg, следуя со стороны улицы Арсенальной в сторону улицы Фокина, совершил наезд на стоящий впереди автомобиль Toyota Will. От удара Toyota отбросило на движущийся во встречном направлении автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате ДТП 35-летний водитель Toyota был госпитализирован с тяжёлыми травмами, 43-летняя женщина, находившаяся в автомобиле Mitsubishi, после оказания медицинской помощи отпущена с назначением лечения. Водитель автомобиля Volkswagen от прохождения медицинского освидетельствования отказался», — сообщили RT в пресс-службе.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Как сообщили RT в пресс-службе регионального УМВД России, в связи со смертью пострадавшего решается вопрос о переквалификации дела с ч. 2 ст. 264 УК РФ на ч. 4.

По данным местных СМИ, за рулём Volkswagen с госномером Н002КХ32 находился 33-летний сын вице-губернатора Брянска Максим Резунов. Он якобы был пьян и скрылся с места ДТП.

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Водитель Toyota Дмитрий Пугачёв впал в кому на месте ДТП и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Между тем по решению суда от 19 сентября Резунова уже лишили водительского удостоверения и обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

На работе не выпивал

Наряду с этим стало известно, что Резунов работает госинспектором транспортного контроля Управления государственного автодорожного надзора (УГАДН).

Заместитель начальника Юго-Западного МУГАДН ЦФО в Брянске Андрей Епишин сообщил RT, что был шокирован новостью о ДТП с участием Резунова.

«Для меня эти новости стали неожиданными. Насколько я знаю, он вообще не употреблял алкоголь в последнее время. Работает Максим на постах по территории области: осуществляет весовой контроль и габаритный контроль ТС, проверяет путевую документацию. На работу сегодня Резунов не вышел и об этом руководство не уведомлял. Мы не знаем, где он находится, и всю информацию о ДТП узнаём только через СМИ. Мы будем проводить внутреннее расследование и разбираться в ситуации, как только получим официальную информацию от правоохранительных органов», — рассказал RT Епишин.

По его словам, Резунов работает в УГАДН с 2010 года. Характеризуется как хороший и скромный сотрудник. Никаких нарушений за ним не наблюдалось. На работе не выпивал.

Согласно декларации о доходах, автомобиль Volkswagen Touareg принадлежит супруге Резунова. За ним числятся только земельный участок площадью 264 кв. м и гараж площадью 162,3 кв. м.

Согласно документам, до 2012 года у Резунова имелся в собственности автомобиль УАЗ-469. В 2013-м в декларации числится Toyota, однако после 2014 года у Резунова нет автомобиля во владении, а у его жены появляется Volkswagen Tiguan. В 2017 году супруги меняют его на Volkswagen Touareg.

Уже попадался

Как выяснил RT, в 2012 году Резунов попадался за рулём в нетрезвом состоянии. Согласно постановлению мирового судьи судебного участка №30 Жирятинского района Брянской области, дело Максима Александровича Резунова было рассмотрено 11 марта 2013 года.

8 декабря 2012 года в три часа ночи Резунов не выполнил указание сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Согласно протоколу, у него имелись следующие признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, поведение, не соответствующее обстановке. Резунов совершил административное правонарушение по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Рассмотрение дела неоднократно переносилось и в итоге было закрыто за истечением сроков давности.

Кроме того, 12 октября 2012 года мировой судья судебного участка №42 Мглинского судебного района Брянской области закрыл дело в отношении Резунова М.А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов занимал свой пост с октября 2016 года. Ранее работал заместителем губернатора. В его обязанности входили регулирование деятельности АПК, лесных отношений, ветеринарии, потребительского рынка и услуг, государственный контроль в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.