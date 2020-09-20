Число погибших в аварии в Воронежской области возросло до пяти
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«На 6 км автодороги «Мостовой переход через реку Дон» в Лискинском районе, по предварительным данным, 40-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21103, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 38-летнего жителя города Лиски», — сообщили в полиции.
Оба водителя, а также пассажиры автомобилей скончались на месте происшествия.
«Ещё один пассажир ВАЗ — 40-летний житель Бобровского района с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — уточнили там.
Как сообщалось ранее, ДТП произошло вечером 19 сентября. Изначально сообщалось о гибели четырёх человек.