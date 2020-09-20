Число погибших в аварии в Воронежской области возросло до пяти

Короткая ссылка
Число погибших в аварии в Воронежской области возросло до пяти. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Число погибших в аварии в Воронежской области возросло до пяти
  • © Главное управление МВД России по Воронежской области

«На 6 км автодороги «Мостовой переход через реку Дон» в Лискинском районе, по предварительным данным, 40-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21103, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 38-летнего жителя города Лиски», — сообщили в полиции.

Оба водителя, а также пассажиры автомобилей скончались на месте происшествия.

«Ещё один пассажир ВАЗ — 40-летний житель Бобровского района с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — уточнили там.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло вечером 19 сентября. Изначально сообщалось о гибели четырёх человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить