Вице-губернатор Брянской области уволился

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов решил уволиться после смертельного ДТП с участием своего сына.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.

«Вице-губернатор Александр Резунов ушёл в отставку после ДТП с участием его сына. Александр Григорьевич сегодня сделал заявление, в котором сообщил, что это его решение», — сказала собеседница.

По её словам, вице-губернатор принял соответствующее решение, «чтобы никто не говорил, что как-то оказывается давление на следствие».

Как указывает ГТРК «Брянск», 18 сентября в центре Брянска произошла авария. Автомобиль, за рулём которого находился Максим Резунов, врезался в стоящую на перекрёстке машину, которая от удара столкнулась со встречным транспортом. Водитель умер в больнице. Максим Резунов отказался от освидетельствования на состояние опьянения.