В России снизились продажи фейерверков и петард в новогодний период

Аналитики платформы фискальных данных «Такском» выяснили, что продажи пиротехнических изделий в России в декабре 2020-го — январе 2021 года упали по сравнению с аналогичным периодом год назад. RT ознакомился с результатами исследования.

Так, средняя цена на фейерверк в декабре 2020 года выросла на 22% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составила 387 рублей. Продажи при этом упали на 11% в декабре и на 24% в январе.

Как отметили аналитики, средняя цена на петарды составила 88 рублей в декабре и 81 рубль в январе, а продажи снизились на 17% и на 27% соответственно.

«Такском» отметил, что наиболее популярной у клиентов категорией пиротехнических изделий стали хлопушки. Здесь был зафиксирован незначительный рост в декабре.

«Средняя цена на хлопушки в декабре 2020 года — 87 рублей. Средняя цена выросла на 9%, продажи выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — говорится в исследовании.

Всего было проанализировано более 23 млрд кассовых чеков.

Комментируя RT полученные данные, председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин объяснил, что сокращение объёмов продаж в названных категориях связано с падением доходов населения из-за пандемии коронавируса.

«Платёжеспособность клиентов сильно упала, поэтому… они покупали в основном экономные варианты. Если средний чек пакета пиротехнических изделий ранее был 3,5 тыс. рублей, то в этом году… (могу сказать по собственному опыту) средний чек был 1,5 тыс., то есть менее 50% от того, что было ранее», — рассказал специалист.

Ранее в России предложили ограничить использование населением зарядной пиротехники пятью днями в году.