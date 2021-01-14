В России предложили ввести ограничения на запуск пиротехники

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести ограничение на использование зарядной пиротехники. Согласно инициативе, запускать фейерверки гражданам можно будет только пять дней в году. Копия письма на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.
В России предложили ввести ограничения на запуск пиротехники
  • РИА Новости

В своём обращении общественник отметил, что в России завершились продолжительные новогодние праздники, которые традиционно сопровождались использованием любительских салютов и пиротехники.

При этом, как подчеркнул Хамзаев, граждане, которые приобретают пиротехнику, зачастую не ограничиваются именно моментом наступления Нового года в ночь на 1 января, а используют данную продукцию поздними вечерами и в ночное время на протяжении всех новогодних каникул.

Это создаёт дискомфортные условия для других граждан, особенно пожилого возраста и семей с детьми, чьё право на тишину, сон и отдых нарушается на протяжении полутора недель.

«В целях защиты прав граждан на тишину и отдых прошу Вас рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году: 31 декабря — 1 января (наступление Нового года), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства)», — говорится в обращении Хамзаева. 

Он добавил, что в ряде зарубежных стран уже действуют схожие или более жёсткие ограничения на использование пиротехники частными лицами.

Ранее стало известно, что в Ростовской области девять человек получили травмы и ожоги из-за петард в новогоднюю ночь.

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